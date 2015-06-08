巴菲特午餐拍卖落槌 中国天神娱乐董事长以约235万美元中标

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月6日（记者 Jonathan Stempel） - 中国网游开发公司天神娱乐(002354.SZ)的董事长朱晔以2,345,678美元，赢得了与“股神”巴菲特共进午餐的机会。
今年是第16次举行巴菲特午餐拍卖活动，所得善款将捐给位于旧金山Tenderloin区的非盈利组织格莱德基金会（Glide Foundation）。该基金会向穷人及无家可归者提供食品、医疗保健、康复及其他服务。
格莱德基金会称，经过76轮竞拍，朱晔以最高的竞标价胜出。巴菲特午餐拍卖活动在eBay上举行，为期5天，已于周五晚结束。
朱晔的竞标价远低于2012年的记录高价3,456,789美元，但这仍能帮助格莱德基金会满足其1,600万元的年度预算。巴菲特午餐的16次拍卖共筹集了约2,020万美元善款。
中标者可邀请最多七位友人与巴菲特在曼哈顿牛排馆Smith & Wollensky共进午餐。
也曾有一些中标者选择在内布拉斯加州奥马哈市的一家牛排馆与巴菲特共进午餐。
巴菲特午餐拍卖活动始于2000年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。