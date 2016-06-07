2016巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay上进行

路透6月6日 （记者 Jonathan Stempel） - 一年一度的巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay(EBAY.O)上进行。

截至美东时间周一晚12点（1600 GMT），最高出价为200,100美元，但可能在周五晚拍卖结束前进一步飙升。

自2008年以来，该年度拍卖的中标价格均达七位数，2012年一位匿名中标者出价3,456,789美元，创下纪录。去年的中标者出价2,345,678美元。

拍卖所得将捐赠给格莱德基金会（Glide）。该基金会位于旧金山田德隆区，为无家可归者、贫民以及药物滥用者提供食物、医疗和其他服务。巴菲特此前的16场午餐拍卖已为格莱德筹集约2,020万美元。

福布斯杂志周一称，85岁的巴菲特是全球第三大富豪，身家668亿美元。巴菲特宣布将其几乎全部财富捐给慈善事业。

午餐拍卖由巴菲特的第一任妻子苏珊（Susan）创立。每年的拍卖开始于美东时间周日晚，并于周五晚10点半结束（周六0230 GMT）。

中标者可携带最多七名朋友与巴菲特在曼哈顿的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐。（完）