2016巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay上进行

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透6月6日 （记者 Jonathan Stempel） - 一年一度的巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay(EBAY.O)上进行。
截至美东时间周一晚12点（1600 GMT），最高出价为200,100美元，但可能在周五晚拍卖结束前进一步飙升。
自2008年以来，该年度拍卖的中标价格均达七位数，2012年一位匿名中标者出价3,456,789美元，创下纪录。去年的中标者出价2,345,678美元。
拍卖所得将捐赠给格莱德基金会（Glide）。该基金会位于旧金山田德隆区，为无家可归者、贫民以及药物滥用者提供食物、医疗和其他服务。巴菲特此前的16场午餐拍卖已为格莱德筹集约2,020万美元。
福布斯杂志周一称，85岁的巴菲特是全球第三大富豪，身家668亿美元。巴菲特宣布将其几乎全部财富捐给慈善事业。
午餐拍卖由巴菲特的第一任妻子苏珊（Susan）创立。每年的拍卖开始于美东时间周日晚，并于周五晚10点半结束（周六0230 GMT）。
中标者可携带最多七名朋友与巴菲特在曼哈顿的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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