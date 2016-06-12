巴菲特午餐拍卖以逾345万美元落锤 平历史最高纪录

路透6月11日 - 一位匿名人士以3,456,789美元的价格，竞得今年同“股神”巴菲特共进午餐的机会。这一价格平了巴菲特午餐拍卖以来的最高纪录。

巴菲特午餐拍卖所得款项将捐给格莱德基金会（Glide）。该基金会位于旧金山，为无家可归者、穷人及药物滥用者提供食物、医疗和其它服务。

这次在eBay为期五天的拍卖于周五结束，中标价与2012年一位匿名中标者的出价持平。

巴菲特已经为格莱德基金会举行了17次年度午餐拍卖活动，筹得了大约2,360万美元的善款。

中标者可邀请最多七位友人与巴菲特在曼哈顿牛排馆Smith & Wollensky共进午餐。除了下一步的投资选择，巴菲特对午餐席间的交流话题不设限。

巴菲特午餐拍卖活动由巴菲特已故的第一任妻子苏珊Susan创立。（完）