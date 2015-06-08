巴菲特午餐拍卖落槌，中国天神娱乐董事长以约235万美元中标

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月6日 - 中国网游开发公司天神娱乐 的董事长朱晔以2,345,678美元，赢得了与“股神”巴菲特共进午餐的机会。

今年是第16次举行巴菲特午餐拍卖活动，所得善款将捐给位于旧金山Tenderloin区的非盈利组织格莱德基金会（Glide Foundation）。该基金会向穷人及无家可归者提供食品、医疗保健、康复及其他服务。

格莱德基金会称，经过76轮竞拍，朱晔以最高的竞标价胜出。巴菲特午餐拍卖活动在eBay上举行，为期5天，已于周五晚结束。

朱晔的竞标价远低于2012年的记录高价3,456,789美元，但这仍能帮助格莱德基金会满足其1,600万元的年度预算。巴菲特午餐的16次拍卖共筹集了约2,020万美元善款。

中标者可邀请最多七位友人与巴菲特在曼哈顿牛排馆Smith & Wollensky共进午餐。

也曾有一些中标者选择在内布拉斯加州奥马哈市的一家牛排馆与巴菲特共进午餐。

巴菲特午餐拍卖活动始于2000年。（完）