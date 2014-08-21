巴菲特认错 伯克希尔支付89.6万美元罚金和解反垄断指控

路透8月20日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)公司同意支付89.6万美元罚金，以和解美国政府的指控。政府指控该公司未能申报增持建筑产品企业USG Corp(USG.N)股份一事，从而违反了反垄断法规。

这项民事处罚有待法庭批准，有望和解当局的指控。周三，美国司法部和联邦贸易委员会控告伯克希尔违反了Hart-Scott-Rodino反垄断法，因其未提前向监管者告知2013年12月9日的增持交易。

旨在保护竞争的该反垄断法要求，部分交易需获得监管当局批准。伯克希尔于2014年1月3日纠正了错误做法。

“我们忽视了申报要求，所以犯下错误，”巴菲特在声明中称。他担任伯克希尔的董事长和执行长。

2013年12月9日，伯克希尔以2.438亿美元USG公司可转换票据交换2,139万普通股，从而在USG持股达到约28%，价值超过9.5亿美元。

监管当局称，伯克希尔应按要求提前申报此事，因新股份超过了最低限额的三倍，但该公司未予申报。巴菲特表示，“我们后来才”认识到需要申报。

伯克希尔经营逾80家企业，股市投资超过1,190亿美元。根据该公司2013年公布的151.4亿美元营业利润，89.6万美元罚金只相当于其半个小时的获利。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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