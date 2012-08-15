巴菲特第二季对石油企业大量押注

路透8月14日电---巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)第二季对石油企业进行了两项重大押注.

周二披露的监管文件显示,巴菲特在截至6月30日的第二季还大幅削减了伯克希尔哈撒韦持股最多的三家企业的持股比例.

该公司将宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)持股下调近20%,将卡夫食品KFT.O下调四分之一,并将强生(JNJ.N)持股削减大约三分之二.巴菲特2月时曾表示,鉴於强生召回产品,他可能将出售更多强生股票.

伯克希尔哈撒韦大举进入石油企业的举措是由投资经理Todd Combs和Ted Weschler推动的,在他们的指挥下,伯克希尔哈撒韦吸纳了逾2,800万股Phillips 66 (PSX.N)股票.由於大量股权在握,目前伯克希尔哈撒韦可能是Phillips 66的最大股东之一.Phillips 66此前是从康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)分拆出来的.

伯克希尔哈撒韦亦持有康菲石油国际近2,890万股股票,较第一季微幅下降.

巴菲特7月表示,Combs和Weschler一直在增持炼油企业Phillips 66的股票,与此同时,他透露二人管理的投资组合分别增至40亿美元.

Combs和Weschler还吸纳了略高於280万股的大型油田设备生产企业National Oilwell Varco (NOV.N)股票,刚够跻身该公司主要30家大股东行列.

伯克希尔哈撒韦增加了对巴菲特青睐有加的富国银行(WFC.N)的押注,将持股提高4%.伯克希尔哈撒韦还将其对国际商业机器(IBM)(IBM.N)的股权提高3.5%.

伯克希尔哈撒韦团队第二季还增持了媒体巨擘维亚康母(Viacom)VIA.N的股权,同时出售了近期新近买入的芯片生产企业英特尔(INTC.O)股票.

对金融业的持股也有很多变动,伯克希尔哈撒韦对Visa (V.N)的持股下降27%,对金融数据企业Verisk Analytics(VRSK.O)持股减少16%.与此同时提高对了纽约梅隆银行(BK.N)的持股.

第二季的其他持股变化还包括,大幅增持Weschler原来就看好的DaVita (DVA.N)以及DirecTV DTV.O,并将CVS Caremark (CVS.N)持股削减25%.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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