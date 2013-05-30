巴菲特以56亿美元收购美国西部电企NV Energy

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透5月29日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)旗下能源公司将以56亿美元买下电力公共事业公司NV Energy IncNVE.N，为巴菲特对美国西部的又一笔大规模能源投资。NV Energy为拉斯维加斯和当地赌场提供服务。
伯克希尔哈撒韦旗下的能源公司MidAmerican Energy Holdings Co周三称，将按每股23.75美元收购NV Energy，收购价较NV Energy周三收盘价升水23%。NV Energy股价周三在盘后交易中涨至23.90美元。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。