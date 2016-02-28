巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第四季获利跳增32%

路透2月27日 - 美国投资大亨巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)周六公布，第四季获利增长32%，因保险业务业绩改善，而且投资和衍生品获利增加。

第四季净利增至54.8亿美元，相当于A类股每股盈余3,333美元，上年同期分别为41.6亿美元和2,529美元。

第四季营业利润增长18%至46.7亿美元，合每股盈余2,843美元，上年同期分别为39.6亿美元和2,412美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计每股盈余2,814美元。

第四季营收增长7%，至518.2亿美元。第四季每股帐面价值较9月底增长3%，至155,501美元。

2015年全年获利增长21%，至240.8亿美元，合每股盈余14,656美元。营业利润增长5%，至173.6亿美元，合每股10,564美元。

第四季来自保险业务的获利增长25%，至13.4亿美元，因再保险业务的改善抵消了Geico汽车保险部门赔付额的增加。

伯克希尔哈撒韦称，投资和衍生品获利增加三倍至8.05亿美元，这部分反映了售股的利润，以及长期期权合约的获利。

伯克希尔哈撒韦称，计划维持在IBM(IBM.N)的大量持股，尽管截至去年12月31日帐面亏损26亿美元。(完)