市场热谈：巴菲特参与收购加拿大企业并非不爱国 只因股东利益至上

路透纽约8月26日 - 巴菲特最出名的地方或许是他靠投资赚了很多钱，但他向来就是美国的啦啦队队长这点也很出名。人称奥马哈先知的巴菲特经常力劝投资者将他们的钱投入美国这个有着“无穷无尽的机遇”的国度，就像他在去年致股东信中写的那样。

巴菲特参与汉堡王BKW.N对咖啡甜甜圈连锁店Tim HortonsTHI.TO的收购，而汉堡王注册地最后将因此迁往加拿大，乍看之下或许会让人质疑巴菲特的爱国精神。

投资者和税务专家称，总部在迈阿密的汉堡王将通过税负倒置的安排，将注册地迁往加拿大，将有助于公司控制在美国的税负。其他一些美国公司最近也有过类似做法--主要是通过收购欧洲企业--这已引起总统奥巴马的不满，他形容这些公司是缺乏经济爱国精神的逃兵。

但分析师和投资者却称，汉堡王的收购交易彰显帮助他致富的市场嗅觉，更甚于引起外界对其国家忠诚度的质疑。

“就我的理解，当巴菲特提倡对美国进行投资时，是因为美国是个充满机遇的地方，” 投资银行Keefe, Bruyette & Woods Inc的执行董事Meyer Shields说。“投资美国实际上是他的分析结果，而不是最初的前提假设。”

巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)已承诺向汉堡王控股股东3G Capital提供30亿美元融资，用于收购Tim Hortons，收购交易价值接近120亿美元。这应能为巴菲特带来丰厚回报，并能分享合并后新公司不断增值的好处。

伯克希尔将不会参与合并后公司的运营管理。

伯克希尔与巴菲特均未回覆记者征求评论的电话。

巴菲特曾对金融时报解释过他涉足加国企业交易的原因。“Tim Hortons比汉堡王更赚钱，”他对该报称。“我不知道Tim Hortons要是搬到佛罗里达州，加拿大人会有何感想。这里的主要事情是要让加拿大人感到开心。”

**一毛钱税也不多付**

对于企业税率这个问题，巴菲特向来立场很明确。

今年5月伯克希尔哈撒韦股东年度大会时，巴菲特曾说“那些认为企业税税率太高的人，应该去看看二战以后企业税/国内生产总值(GDP)之比的百分比图表，”他指出这个比例的降幅很大。

在全球富豪榜排名第三的巴菲特还支持对超级富翁增加课征，说连他的秘书Debbie Bosanek所缴的税率都比他高。

但巴菲特除了赞成美国企业利润令人称羡这一观点外，还是很直白地说，除必要的纳税，他没有责任向政府缴更多的钱。

“除了应尽的纳税义务外，我个人不会多缴一毛钱，也不会让企业多付一毛钱。”巴菲特今年对美国《财星(财富) 》杂志这样说道。

伯克希尔的投资组合中到处都是美国的代表性企业，比如可口可乐(KO.N)和IBM(IBM.N)，当然也有Dairy Queen和保险商Geico等许多知名企业。

但巴菲特多年来论及他买进一家公司的衡量标准时，会提到诸如业务单纯、管理严格、获利能力较强等等，而公司总部是否设在美国却从来都不在考虑之列。

伯克希尔投资者之一Smead Capital Management首席投资官Bill Smead明白地说：“巴菲特首先是一名资本家，然后才是一位爱国主义者。”(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 龚芳/郑茵)

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