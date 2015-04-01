巴菲特说要是他管美联储 就不会大幅升息

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透纽约3月31日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)执行长兼董事长巴菲特表示，要是由他来管美联储，就不会大幅升息。
“我可能不会大幅升息，”巴菲特在被问道要是由他来管美联储，他会怎么做时说。“情况都挺好的，在欧洲利率为负的背景下，要是我大幅升息，我心里会忐忑的，我会非常担心大幅升息对资金流动的影响。”
他还指出，美国经济“正在逐月改善”。
巴菲特是在纽约举行的一场汽车业会议上做出上述表示的。与他一起出席会议的还有伯克希尔哈撒韦汽车经销商组织的主席Larry Van Tuyl。
巴菲特和Van Tuyl称，伯克希尔哈撒韦汽车正在积极考虑收购更多的经销商，扩大现有散布在10个州的81个汽车经销商队伍。Van Tuyl称表示，公司将会考虑在美国扩张，而不是在国际上扩张，至少目前是如此。(完)
(编译 白云; 审校 艾茂林)
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