巴菲特说要是他管美联储 就不会大幅升息

路透纽约3月31日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)执行长兼董事长巴菲特表示，要是由他来管美联储，就不会大幅升息。

“我可能不会大幅升息，”巴菲特在被问道要是由他来管美联储，他会怎么做时说。“情况都挺好的，在欧洲利率为负的背景下，要是我大幅升息，我心里会忐忑的，我会非常担心大幅升息对资金流动的影响。”

他还指出，美国经济“正在逐月改善”。

巴菲特是在纽约举行的一场汽车业会议上做出上述表示的。与他一起出席会议的还有伯克希尔哈撒韦汽车经销商组织的主席Larry Van Tuyl。

巴菲特和Van Tuyl称，伯克希尔哈撒韦汽车正在积极考虑收购更多的经销商，扩大现有散布在10个州的81个汽车经销商队伍。Van Tuyl称表示，公司将会考虑在美国扩张，而不是在国际上扩张，至少目前是如此。(完)

(编译 白云; 审校 艾茂林)

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