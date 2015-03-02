巴菲特谈接班问题 称已有合适人选

执掌伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）五十载，巴菲特将一家濒临破产的纺织企业变成一个庞大的企业帝国。巴菲特谈及伯克希尔迫在眉睫的问题--谁来接班？他称，他自己和董事会“认为我们已有合适人选接替我出任执行长，也许10年甚至更久，他在某些方面会比我现在做得更出色”。路透