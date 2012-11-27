巴菲特呼吁美国设定富豪税率下限

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透11月26日电---巴菲特在周一的《纽约时报》上撰文呼吁美国富豪缴纳更多税，建议国会马上执行百万富翁税率下限30%、千万富翁税率下限35%的政策。
“如此简单的规则将挫败说客、律师和立法者维持超级富豪纳税税率低於普通老百姓的努力，”巴菲特写道。
“只有对富人实施税率下限，才能阻止他们的纳税专家帮助他们避税。”
2011年8月，巴菲特曾撰写类似文章，促使奥巴马寻求实施“巴菲特规则”--对百万富翁徵收30%的税率。
“如果提高资本利得税和普通的所得税，富豪和超级富豪们或许会罢工，也可能将财富藏到床底下，我们不要顾及这些。超级富豪们，包括我在内，将永远寻找投资机会，”巴菲特称。
巴菲特在文章中提到，像他这样的一些富豪或许会停止投资，等待国会采取行动。
“或许某人有个非常好的投资项目，但是不会去实施，因担忧成功後可能带来的税收。让他来找我，我来说服他。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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