巴菲特呼吁美国设定富豪税率下限

路透11月26日电---巴菲特在周一的《纽约时报》上撰文呼吁美国富豪缴纳更多税，建议国会马上执行百万富翁税率下限30%、千万富翁税率下限35%的政策。

“如此简单的规则将挫败说客、律师和立法者维持超级富豪纳税税率低於普通老百姓的努力，”巴菲特写道。

“只有对富人实施税率下限，才能阻止他们的纳税专家帮助他们避税。”

2011年8月，巴菲特曾撰写类似文章，促使奥巴马寻求实施“巴菲特规则”--对百万富翁徵收30%的税率。

“如果提高资本利得税和普通的所得税，富豪和超级富豪们或许会罢工，也可能将财富藏到床底下，我们不要顾及这些。超级富豪们，包括我在内，将永远寻找投资机会，”巴菲特称。

巴菲特在文章中提到，像他这样的一些富豪或许会停止投资，等待国会采取行动。

“或许某人有个非常好的投资项目，但是不会去实施，因担忧成功後可能带来的税收。让他来找我，我来说服他。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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