巴菲特对美国经济前景感到乐观 着眼大型收购

路透纽约3月1日 - 巴菲特(Warren Buffett)周六表示，他计划让伯克希尔哈撒韦(BerkshireHathaway)(BRKa.N)进行更多大型收购，以扩大业务范围。在美国经济复苏的帮助下，伯克希尔哈撒韦2013年获利创下纪录高位。

“美国最好的日子就要来了，”现年83岁的巴菲特在伯克希尔哈撒韦年度股东信中称。

“查理和我一直在考虑‘押注’美国肯定很快就将迎来繁荣时期，”巴菲特补充称，他提到的查理是公司副董事长CharlieMunger。“尽管我们的投资范围很宽泛，但机会的根源在美国。”

这封信不仅广受伯克希尔哈撒韦股东的关注，投资者和其他希望获得股神巴菲特智慧点拨的人也很关注。

巴菲特自1965年起一直是伯克希尔哈撒韦的掌舵人，该公司目前涉足的业务种类超过80种，包括保险、铁路、公共事业和冰激凌，还持有价值超过1,175亿美元的股票。

巴菲特再次暗示，短期内不打算离开这家公司，他对股东表示，他想在明年股东信中回顾反省他与公司荣枯与共的50年，并对未来进行展望。

**公司获利创纪录高位**

伯克希尔哈撒韦2013年全年获利增长31%至194.8亿美元，合每A级股盈余11,850美元，营业获利增长20%至15.14美元，合每股盈余9,211美元。

公司第四季净利增长近10%至49.9亿美元，合每股盈余3,035美元，营业获利增长34%至37.8亿美元，合每股盈余2,297美元。

伯克希尔的税后每股账面净值2013年增长18.2%至134,973美元，这是巴菲特青睐的衡量公司净值的指标。

尽管如此，2009至2013年这五年仍是巴菲特掌舵伯克希尔这么久以来，首次出现计入股息的税前每股账面净值增幅低于标普500指数同期涨幅。

伯克希尔在这五年的每股净值增长了约91%，而标普500指数同期涨幅约为128%。

巴菲特称，他仍在仔细留意进行更多大型收购的机会。他表示，未来收购将沿用“合伙人”架构，即他与巴西3GCapital联手收购Heinz的做法。

伯克希尔2013年底结余481.9亿美元现金和现金等价物，巴菲特因此有充分自由进行大型收购，同时保留200亿美元现金缓冲。

去年第四季，伯克希尔是股票的净卖家，卖出的股票比买入的股票多1.91亿美元。

伯克希尔的接班计划要求在巴菲特离任后，将其职责一分为三。巴菲特的儿子Howard将担任非执行董事长，执行长(CEO)和投资长(CIO)将由其他人担任。

巴菲特没有透露执行长候选人有谁，只提到候选人目前都是在伯克希尔工作，且都为男性。

伯克希尔A级股周五收报173,708美元，B级股收报115.78美元。A级股今年已下跌2.4%。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。