巴菲特称美国经济缓步复苏 债券是很糟糕的投资

路透5月6日 - 投资大亨巴菲特称美国经济正逐步改善，但低利率情况使得债券成为“很糟糕的投资”，股市仍旧“价格合理”。

巴菲特周一在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，先前表现不佳的领域复苏，使得经济受益，尤其是住宅建筑区块。

“经济正在改善，但速度缓慢，”他说。“需求已回温，但也是很缓慢。”

巴菲特称，指标利率在低水准，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)自2008年底以来就维持在近零水准的隔夜利率，这有助于刺激需求。

但许多投资人仍受到债市吸引，因为利率下滑会让债券价格上扬，但当情况逆转时，他们会自食其果。

“债券现在是很糟糕的投资，”巴菲特说。“这情况迟早会转变，到时候，持有长债的人可能会损失惨重。”

相反地，他表示，股市“价格合理”，但他仍持续避开媒体区块，因为他无法合理预期该区块哪家公司最终会出头。

巴菲特亦称美联储主席伯南克“很有魄力，对美国做了很好的贡献。”(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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