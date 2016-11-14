巴菲特看好股市前景 并质疑特朗普竞选时的贸易承诺

路透华盛顿11月11日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特(Warren Buffett)周五在接受美国有线电视新闻网(CNN)专访时，称看好股市涨势，并对总统当选人特朗普竞选时的贸易承诺表示质疑。

巴菲特之前支持民主党总统候选人希拉里，并曾口头批评特朗普。

“股市未来将涨10、20或30年，”巴菲特称。

在被问及他是否乐观看待美国时，巴菲特补充称，“100%乐观...市场体系运作良好。”

巴菲特淡化了特朗普将履行撕毁北美自由贸易协议这一竞选承诺的可能性。

“这个决定必须在参众两院获得通过，”巴菲特表示。“他必需得到支持才能这样做。”

“竞选时的许多表态在当选后都不会发生。”

巴菲特称，特朗普提议对进口自中国和墨西哥的商品征收35%的关税不是个好建议，“但我不认为这会导致经济衰退。”(完)