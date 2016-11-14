巴菲特看好股市前景 并质疑特朗普竞选时的贸易承诺

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月11日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特(Warren Buffett)周五在接受美国有线电视新闻网(CNN)专访时，称看好股市涨势，并对总统当选人特朗普竞选时的贸易承诺表示质疑。
巴菲特之前支持民主党总统候选人希拉里，并曾口头批评特朗普。
“股市未来将涨10、20或30年，”巴菲特称。
在被问及他是否乐观看待美国时，巴菲特补充称，“100%乐观...市场体系运作良好。”
巴菲特淡化了特朗普将履行撕毁北美自由贸易协议这一竞选承诺的可能性。
“这个决定必须在参众两院获得通过，”巴菲特表示。“他必需得到支持才能这样做。”
“竞选时的许多表态在当选后都不会发生。”
巴菲特称，特朗普提议对进口自中国和墨西哥的商品征收35%的关税不是个好建议，“但我不认为这会导致经济衰退。”(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。