综述：巴菲特痛斥华尔街基金收费太狠 建议坚守普通指数基金

图为2017年1月27日拍摄的亿万富翁巴菲特。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透纽约2月25日 - 亿万富翁巴菲特(Warren Buffett)周六不客气地打脸投资行业，呼吁普通投资者买进普通指数基金。巴菲特几十年来的精准选股，已令他掌管的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)的好几代股东坐享丰厚回报。

“当数以万亿美元计的资金由收取高额费用的华尔街基金管理时，获得超额回报的通常是那些基金经理，而不是客户，”巴菲特在致股东的年度信函中表示。

“投资者无论大小，都应该坚守低成本的指数基金，”他补充称。

现年86岁的巴菲特凭借投资智慧，已将伯克希尔哈撒韦发展为强大的综合企业，自己也成为全球第二富有的人。他估计，对表现超群资产的追逐已经导致投资者在过去10年中“浪费”掉超过1,000亿美元。

周六，他因美国领航集团(Vanguard Group)创始人Jack Bogle推广指数基金的早期努力而称之为“英雄”。

但巴菲特表示，与支付高费用让通常表现不佳的基金经理管理资金相比，大多数股票投资者靠低成本指数基金所获得的收益更高。

金融危机期间，巴菲特与资产管理公司Protege Partners LLC的一名创始人设下赌注100万美元的赌局，巴菲特押注几年后领航标普500指数的表现将超过诸多对冲基金。

巴菲特称，该指数基金上涨了85.4%，而对冲基金则的涨幅则在2.9%-62.8%之间。

巴菲特周六称他“无疑”将赢得赌局。他计划将赢得的赌注捐给Girls Inc of Omaha。

但Capital Group Cos执行长Tim Armour称，当市况转差时指数基金可令投资者亏损。Capital Group Cos运营着American Funds，并拥有1.4万亿美元的投资；该基金是伯克希尔哈撒韦的最大投资者之一。

“我们并不怀疑令巴菲特先生和其他人形成其观点的数据，”Armour在声明中称。“然而，争论中缺失了一个相当简单的事实。简言之，并非所有投资经理都表现一般。”

**未提特朗普和接班人问题**

伯克希尔哈撒韦周六还公布，第四季获利较上年同期增长15%，投资与衍生品带来的回报抵消了BNSF铁路及其他业务的获利下滑。

伯克希尔哈撒韦还拥有几十只股票，包括苹果(AAPL.O)、可口可乐(Coca-Cola)(KO.N)、富国银行(WFC.N)和美国四大航空公司，以及卡夫亨氏(Kraft Heinz)(KHC.O)超过四分之一的股份。

今年巴菲特的信函以及伯克希尔哈撒韦的年度报告中，均未提及谁将在巴菲特之后继任执行长。这是公司股东和华尔街近年来不断猜测的问题。

但巴菲特对伯克希尔哈撒韦高管Ajit Jain不吝赞美之词。在后者的管理下，公司保险业务大多运转顺畅。Jain被外界普遍视为最有希望接任执行长的人选。

伯克希尔哈撒韦在2016年跻身苹果10大投资者行列，自苹果股价大涨以来，已从这笔投资中豪取约16亿美元收益。

巴菲特作为希拉里克林顿的积极支持者，未在信中点名谈到美国总统特朗普。(完)