独家：别克未来在美国新推车款可能大多由中国等海外工厂制造

路透底特律8月19日 - 据熟悉别克母公司通用汽车(GM.N)计划的两位知情人士称，2016年之后，在美国销售的别克品牌汽车可能大多数从中国和欧洲进口。

知情人士说，预计只有两款未来在美国推出的车型将在北美生产。这两款车型将取代目前的别克中型轿车君越(LaCrosse)和大型跨界车昂科雷(Enclave)。上述知情人士不愿透露姓名，因为他们所属公司与通用汽车有往来。

包括福特汽车(F.N)在内的美国汽车厂商，越来越倾向于将更多汽车生产转移到美国之外的工厂，这成为美国汽车工人联盟(UAW)当前劳资合同谈判的热点议题。

别克的一位发言人周二说：“我们不会对未来的产品猜测置评。”

上述知情人士说，别克计划在2016年底将紧凑型轿车威朗(Verano)的生产从密歇根转移到中国。他们还称，中型轿车君威(Regal)的生产可能在2017年从加拿大转移至中国或是欧洲。

别克还计划在美国增加两款由海外工厂生产的新车型：紧凑型敞篷车Cascada以及紧凑型跨界车愿景(Envision)。前者将从在明年初从欧洲进口，后者将于2016年底从中国进口。

汽车新闻(Automotive News)周一报导了愿景将登陆美国市场的消息。这款汽车从去年开始在中国生产。别克在今年稍早的底特律车展上发布了Cascada敞篷车。

美国市场的另一款别克车型--小型跨界车昂科拉目前是从韩国进口的。上述知情人士称，这款车的生产最终料将转到中国。

别克筹划这些生产转移之际，正值通用汽车与UAW在底特律开始劳资合同谈判。

中国是别克品牌最大的市场，别克车去年在中国销售了919,582辆，是美国销量228,963辆的四倍。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪/郑茵)

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