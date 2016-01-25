专访：宝格丽在华投资力度空前 今年计划再开两家精品店

路透瑞士达沃斯1月23日 （记者 Martinne Geller） - 宝格丽（Bulgari）正以空前力度在华投资，希望抓住中国消费者转向国内购物带来的市场机会。对安全局势的担忧、海关检查趋严以及人民币贬值导致中国消费者赴海外购物的意愿下降。

宝格丽首席执行官Jean-Christophe Babin称，继去年在华新开三家精品店后，宝格丽今年计划再开两家。LVMH(LVMH.PA)旗下的宝格丽是全球第三大手表与珠宝品牌。

“如果你看到（中国）大陆消费比例增多与出游（购物）比例减少的潜在转换趋势，这会是你加速在大陆投资的另一个原因，”Babin在世界经济论坛对路透表示。

中国2015年经济增长6.9%，增速创25年最低，这对从食品到海外旅游等一切商品的销售构成冲击。中国游客通常在海外旅行时购买奢侈品，因这样可以不用缴纳国内征收的高额商品税。

但Babin称，由于巴黎11月发生恐袭案，一些中国消费者对前往欧洲及其他地方旅行感到担忧。

Babin称，中国游客海外旅行时购买的手表减少，而中国大陆的手表消费却强劲增长。

中国消费者转向国内消费也受到了人民币贬值以及中国海关对海外购物加强检查的影响。人民币贬值推升了海外商品价格。

Babin称，中国游客海购回国后面临的海关监管比以往任何时候都严格，并称高档手表税率为30%，若未申报将面临额外数倍罚款。（完）