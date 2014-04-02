独家：保加利亚政府若支持制裁俄罗斯 民族主义政党或试图搞垮政府

路透索非亚4月1日（记者 Matthias Williams/Tsvetelia Tsolova） -保加利亚民族主义政党“攻击党”主席VolenSiderov周二接受路透采访时表示，如果保加利亚政府支持西方针对克里米亚并入俄罗斯而采取的制裁，该党将努力搞垮现政府。

该党的威胁凸显了欧洲国家政府在乌克兰危机中采取立场所面临的国内压力。

如果攻击党不再支持总理PlamenOresharski领导的少数派联盟政府，保加利亚政局可能不稳。去年持续数月的街头抗议导致一任政府垮台，其继任者也险些落马。

保加利亚领导人在乌克兰危机上的态度非常不确定。一方面，该国推进与欧盟的关系；另一方面，保加利亚几乎完全依赖俄罗斯的能源供应，很多保加利亚人对俄罗斯感觉非常亲近。保加利亚七年前加入欧盟，是欧盟成员国中最穷的一个。

攻击党一直抨击美国，并反对保加利亚加入北约，是唯一一个公开支持俄罗斯干预乌克兰的保加利亚政党。

“如果现任政府支持（欧盟实施更加严厉的制裁），我将强烈反对并努力将其推翻。”Siderov说道。

“然后我们要问自己，之后会出现什么样的政府，是否会一样，是否会改变。”

“这是选民们要面对的问题，他们必须清醒过来，认识到保加利亚政府应该有独立的政策，结束强加在我们头上的殖民主义。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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