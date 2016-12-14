中国工行将为保加利亚一个核电项目提供资金--政府

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透索菲亚12月14日 - 保加利亚政府周三称，中国工商银行(601398.SS)准备为该国的一个核电项目提供资金。
保加利亚计划将位于多瑙河畔的Belene核电项目私有化。此前由于项目取消，该国向俄罗斯国有核电巨头Rosatom支付6亿欧元(6.37亿美元)作为赔偿。
一家国际仲裁机构6月裁决，保加利亚应当为从Rosatom订购的核电设备做出赔偿。该国2012年取消了涉资100亿欧元的项目。
保加利亚即将卸任的总理波瑞索夫告诉工商银行，国家不保证从该核电项目购买电力，或签署长期购买协议。
“中国工商银行的代表证实他们准备在这样的条件下为该项目提供资金，”保加利亚政府的声明称。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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