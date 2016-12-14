中国投资：工行将为保加利亚一个核电项目提供资金--政府

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透索菲亚12月14日 - 保加利亚政府周三称，中国工商银行 准备为该国的一个核电项目提供资金。
保加利亚计划将位于多瑙河畔的Belene核电项目私有化。此前由于项目取消，该国向俄罗斯国有核电巨头Rosatom支付6亿欧元(6.37亿美元)作为赔偿。
一家国际仲裁机构6月裁决，保加利亚应当为从Rosatom订购的核电设备做出赔偿。该国2012年取消了涉资100亿欧元的项目。
保加利亚即将卸任的总理波瑞索夫告诉工商银行，国家不保证从该核电项目购买电力，或签署长期购买协议。
“中国工商银行的代表证实他们准备在这样的条件下为该项目提供资金，”保加利亚政府的声明称。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。