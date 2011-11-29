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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 12:03 BJT

保加利亚总理角逐年度足球先生

多才多艺的保加利亚总理鲍里索夫加入到了本国足球先生角逐当中，效力曼联的贝尔巴托夫已经厌倦了对该奖的包揽。鲍里索夫偶尔会为绰号为"虎队"的丙级球队维托沙踢前锋，在球迷投票当中，他目前以2,000多票轻松领先。资料图为2011年11月21日鲍里索夫（右）会晤瑞典首相。路透

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