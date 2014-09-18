焦点：大宗商品波动率徘徊低谷 是暴风雨前的宁静吗？

路透伦敦9月17日 - 大宗商品交易员对此骂声不断，但石油、金属及谷物的工业用户却鼓掌叫好。

大宗商品市场这几年波动率低迷，已重重打击投机客的获利且压缩交易机会，但这同时也给买进这类商品的企业有如吃下定心丸。

但一旦这种价格波幅异常狭窄的时期结束时，两边阵营可能都面临超乎预料的结果，进入一个在多家银行退出商品交易之后的未知领域。

过去三年来，许多大宗商品市场波动性几近腰斩，虽然最近几周诸如石油等一些行业的价格波动得多了一些，但要预言商品波动性究竟多快会出现明显且长期反弹的走势是有风险的。

这种相对平静的时期可能会持续，因许多大宗商品供应充裕，而且全球利率仍然处于谷底。

但多家银行相继退出大宗商品交易，从市场抽走流动性，万一出现让人意想不到的事情，波动性可能骤然攀升。

“银行一直是扮演流动性提供者以及造市商的角色，由于真正活跃于商品市场的银行数目越来越少，波动性如若出现变化，可能会被放大许多，”一家大银行的商品业务高层说。

“一旦波动性出现变化，大宗商品受影响的程度可能比其他金融市场要大上许多。因商品市场缺乏自然的流动性供应，”这位不愿具名的高层人士说。

瑞士信贷CSGN.VX上月表示，将逐步结束大宗商品交易业务[nL4S0PX1L6]，加入德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和巴克莱(BARC.L)的队伍，他们或是退出、或是大幅缩减在大宗商品领域的活动。

**大玩家**

虽然其他金融市场的波动率也在下降，但大宗商品波动率下滑带来的冲击更大。股市一直在上涨，但商品却遭遇价格下跌和投资者撤出，挤压了基金和交易商的获利机会。

从黄金到谷物，再到布兰特原油，波动率下降的情况遍及整个大宗商品市场。布兰特原油30天平价期权的隐含波动率LCOATMIV已从三年前的40.32降到17.09。

黄金波动率自2011年水准下降约50%至14.74。

隐含波动率是市场对未来波动率的押注，而实际波动率是过去实际发生的波动率。

现如今和几年前的情形形成鲜明对比。当时大宗商品价格蹿升，促使监管者针对投机客出台新规，因他们被认为是波动率的幕后推手。

“最近基本大宗商品--农产品和能源--的价格波动，真正提醒监管者需要对全体衍生品市场推出常识性规则，”时任美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒2011年时说。

而对于当前的波动率下滑，CFTC却不愿置评，英国金融市场行为监管局(FCA)以及欧洲证券和市场管理局也三缄其口。

“银行撤离大宗商品对波动率有很大影响，”大宗商品对冲基金Krom River执行长Itay Simkin称，“历史角度看，(银行)这些人曾是波动率的重要参与者。”

经纪商Marex Spectron全球市场分析主管Guy Wolf表示，银行的撤离不仅减少了流动性，而且还导致部分交易账户被关闭，这些账户中包括具有做空Vega的结构性产品。

Vega衡量的是期权价格对隐含波动率变化的敏感度。

“市场也许可以消化一大笔资金撤出的影响。但在没有新资金自然流入情况下，同时出现多笔资金撤出就会产生问题，”Wolf在一份报告中称。

虽然波动率不再大跌，某些情形下还有微升，但众多基金经理和投机客在近年来遭受打击后采取谨慎态度。

行业消息人士称，在缺乏亮点的大宗商品市场，一些人未能通过其他策略赚到钱，因为波动率看起来处于极低水平，他们决定坐等波动率反弹，然而，波动率进一步下滑时，他们就亏了钱。

“大部分金属的隐含波动率和实际波动率比较接近，似乎说明我们正接近公允价格，尽管这个公允价格也处于历史低位，”该银行高管称。

“过去两到三年，有很多人都说我们正在低点所以买入时机已到，但事实证明他们都判断错误并交了学费。”

**供应面的缓冲帮助**

Wolf称，波动率空头市场可能已经结束了，但这并不意味着多头市场模式已经开启。“波动率要以怎样的速度重拾升势，这取决于多个因素的作用，利率上扬就是其中之一。”

一些分析师和交易员认为，在全球金融危机期间涌出的大量廉价资金已经成为压制波动率的关键因素。另外一些人则指出，健康的供应体系帮助商品市场建立起回应震荡的缓冲。

Saxo银行的资深商品分析师Ole Hansen表示，在石油市场，自2011年以来每一次新的地缘冲突事件都造成油价峰值降低。“我们看到来自非OPEC国家的供应增加，这令油市不再对地缘政治事件特别敏感。”

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的经济事务官员David Bicchetti警告称，目前的低波动率可能是假象。

他和其他贸发会议的同僚此前都曾呼吁增加透明度和加强监管，以戳破泡沫及防范市场崩溃。

他对路透表示，“我不认为低波动率就代表问题已经得到解决。这可能是暴风雨来临前的短暂平静，就像2007-2008年那时候，当时多数人都没有预见到金融危机将爆发。”（完）

(编译 李婷仪/艾茂林/朱晓军/高琦 审校 杜明霞/郑茵/张荻)

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