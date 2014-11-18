大宗商品下跌 主要新兴国家评等恐重回“垃圾级”之列

路透伦敦11月17日 - 油价和其他大宗商品价格下滑，以及全球利率上扬的前景，令部分大型新兴市场国家信用评等有重回“垃圾级”之虞，也突显出许多国未能在景气大好时进行改革。

新兴经济体自2007年以来大约有200次的评等调升，其中有近半数是升至最高级“投资级”，但今年标准普尔对新兴经济体的评等调整中，调降的评等要比调升的多出约三分之一。

这使得三大新兴经济体--俄罗斯、巴西和南非的评等，只要再调降一次就会落入“垃圾级”。此前10年评等不断调升，协助驱动大约8万亿美元的投资涌向新兴股市和债市。

“目前有不少接近垃圾级的BBB评等，”美银美林的EEMEA固定收益和经济主管David Hauner表示。

法国巴黎银行预估，如果未来几年油价LCOc1处于约每桶80美元，波斯湾各国、俄罗斯、拉丁美洲和非洲产油国的评等可能会被调降半个至两个级距不等。如果油价跌至60美元，其评等降幅可能更大。

标准普尔EMEA主权评等主管Moritz Kraemer强调，油价持续下跌对各国的影响程度不同。

IMF数据显示，油价要保持在90美元上方，沙特、俄罗斯和尼日利亚才会平衡预算，但前两个国家都拥有大量的外汇储备，而科威特、哈萨克斯坦等国甚至在65美元就会保持预算盈余状态。

Kraemer指出，一些新兴市场将受益于油价下跌，比如土耳其。

标普年底前将检视对沙特、哈萨克斯坦、南非和土耳其的评等。

浏览达到财政收支平衡各国所需油价水准对比图表，请点选

link.reuters.com/teh43w

法国巴黎银行分析表明，油价在80美元水准，会使俄罗斯、阿塞拜疆和哈萨克斯坦失去投资级评级，非洲的石油出产国将深陷垃圾级区域，而中东石油出产国评级将遭下调。

标普数据显示，俄罗斯和巴西评级都处在投资级最低的BBB-，但市场目前已经将其看作垃圾级。

但这并不都是坏事。约70%的新兴国家都是资源匮乏的石油进口国，意味着今年油价跌30%是一大福音。

穆迪的Analytics主管Mark Zandi称，这可能对印度经济成长提振一个百分点，对于提供能源补贴的国家也是重大利好。

德意志银行还指出，韩国、台湾、菲律宾、匈牙利、捷克、南非、波兰、泰国和墨西哥也会从中受益，但过去一年对BBB-评级的南非带来的好处则被黄金XAU=和铂金XPT=价格下跌15%所抵消。黄金和铂金是南非主要出口商品。

“可以肯定的一点是，(主要新兴国家)评等调降至垃圾级，将对整体新兴资产类别产生重大影响，”美银美林的Hauner表示。

“这是2015年我们应关注的重点。”(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。