《RUSSELL专栏》大宗商品国家的真正问题：本币汇率未随商品价格下跌

图中分别为1元面额的澳元硬币及20元面额美元纸币。 REUTERS/Tim Wimborne

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月15日 - 一些自然资源大国目前遭遇的迫切问题，并不是大宗商品价格剧跌，而是本国货币没有跟着同步贬值。

澳洲及印尼都是亚太地区主要大宗商品出口国，对于上述问题的感受尤其深刻，因为两国的货币兑美元今年以来实际是升值，即使大宗商品价格已经大跌。

这对于这些国家而言是一大打击，也违反了经济理论和经验，因为随着资源出口收入下滑，澳元AUD=及印尼卢比IDR=应该也会开始下跌。

虽然上周澳元兑美元确实跌了近0.04美元，周一早盘在0.90美元附近，但与去年底的0.8903美元相比，澳元目前仍呈升值。

相形之下，澳洲的两大出口产品，铁矿石及煤炭，价格都已经大跌。

现货亚洲铁矿石.IO62-CNI=SI今年以来跌了39%，9月12日触及每吨82美元，创五年低位。

亚洲指标澳洲纽卡斯尔港动力煤GCLNWCWIDX在9月5日止当周跌至每吨66.07美元，为五年低位，今年以来跌幅23%。

可以明显看出，大宗商品货币今年对大宗商品价格下跌的反应，并未达到像2008年全球经济衰退那样的程度。

**相互关联被打破**

在2009年3月，纽卡斯尔港动力煤从2008年7月的纪录高位每吨194.79美元下滑至60.30美元时，澳元兑美元在2008年7月至10月期间，从0.97美元跌至0.60美元附近。

不过随着煤炭和铁矿石价格反弹，澳元也随之上涨。

到2011年1月时，煤炭价格达到每吨136.30美元，较2009年低位上涨一倍多；而铁矿石在2011年2月则涨至191.90美元，2008年10月时为59.50美元。

澳元在2011年7月触及1.10美元上方的纪录高位，较2008年低位涨约83%。

如果煤炭、铁矿石和澳元依然保持2008年时的关联，那么以目前大宗商品的疲软走势，澳元应当在0.75美元左右。

澳元与铁矿石价格对比图表，请点击：link.reuters.com/ruz94s

印尼的情况稍好些，但相比大宗商品价格跌势，汇率仍然表现更好些。印尼是全球最大的动力煤出口国。

印尼卢比和澳元一样，随着2008年金融危机后大宗商品价格下跌，卢比兑美元贬值，随后随着全球激励举措提振大宗商品价格上涨，卢比汇率回升。

印尼卢比在2011年7月达到峰值约8,495，自此以后跌近40%，周一盘初约为11,876。

相比之下，澳元兑美元汇率较2011年峰值下跌约18%，可见卢比的贬值幅度更大，但动力煤价格较2011年高位下跌53%，跌势则更猛些。

**南非情况略好**

对于另一个重要的煤炭出口国--南非，情况要好一些。南非兰特兑美元ZAR=周一报约11.04，较2011年4月触及的2008年金融危机以来的高点6.56兰特下跌了约68%。

虽然汇率走低对南非煤炭生产商是个利好，但导致兰特走低的原因却恐怕构成长期的利空负面，这是由于投资者担心南非的政治和经济稳定，导致兰特走软。

澳洲和印尼的问题在于，他们能否很快重新建立起本币汇率与出口商品价格之间的联系。

造成汇价与商品价格脱节的原因在很大程度上要归咎于发达国家实施的前所未有的货币政策，首先就是美联储率先启动的零利率和量化宽松。

鉴于有越来越多的迹象显示美联储正转向更为常规的货币政策，市场预期美元将开始升值，特别是兑那些商品货币。

因此，澳洲和印尼等出口商品的国家就面临风险，简而言之，即这些国家的货币调整能否足够迅速或者足够大，以弥补商品价格走低带来的损失。（完）

(编译 蔡美珍/王丽鑫/高琦 审校 王洋/杜明霞)

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