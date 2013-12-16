大宗商品黄金时代未结束 价格下跌提供买入良机--托克报告

路透12月15日 -独立大宗商品贸易公司托克(Trafigura)称，大宗商品的黄金时代远没有结束，此前过热商品价格的下跌为交易商提供买入资产的良机。

托克在其20年历史上的首份完全公开年报中称，2013年是对大宗商品“重新评估”的一年，许多资源市场似乎转入大量供应过剩时期，而全球增长看起来则难以吸收供应的增长。

全球股市在宽松货币政策的支撑下强劲上涨，大宗商品价格的表现则与股市脱钩，金价暴跌，大型矿业项目录得大规模减记，投资基金也从该行业撤资。

“因此，对于大宗商品的普遍看法明显变得偏空，”托克董事长ClaudeDauphin在报告中称。他问道这是否暗示大宗商品黄金时代的终结？根本不是。

“我们看到市场的基本面仍然强劲，未来很多年可能仍将如此...前景也绝非低迷.实际上，我们认为市场基本面与2008年金融泡沫破裂前并无大的变化，”Dauphin说。

“我们认为过去一年的市场变动是过热情况下不可避免的调整。资产价格已经从过高降至较为现实的水平，个别情况下价格对作为投资者的我们来说看起来很有吸引力，”他表示。

Dauphin持有不到20%的托克股份，他在1993年与合作伙伴一道创立的这家公司，此前曾在MarcRich担任要职。Dauphin不愿与媒体打交道，极少透露其交易王国的想法与策略。2013会计年度，该公司营收超过1,300亿美元，净利超过20亿美元。

托克此前只向股东及其金融合作伙伴公布财报。此份年报表示，2013年托克加快了整体投资步伐。

托克扩大了俄罗斯交易业务，购入澳洲资产，成为澳洲最大的独立燃油零售商，而且向哥伦比亚的一处新港口和河上驳船运输系统投资逾8亿美元，用于出口石油和煤炭。

该公司还投资8.5亿美元于美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂码头和铁路终端，来应对日益增长的页岩油生产。

年报还称，“我们认为所有这些进展都为托克集团进入更为强劲增长的新阶段打好了基础，这将使我们享受规模经济的益处...”

托克表示，该公司对于商品市场感到乐观的重要原因之一在于，中国国内生产总值(GDP)仍以7.7%的速度增长，且明年可能重回8%。

“而且即便一些市场放缓，其他市场也会有上升动能：一些非洲经济体现已跻身全球增长最快的经济体行列。”

**Puma带来的增长**

托克上年度营收自1,200亿美元增至1,330亿美元，成为位列维多和嘉能可(GLEN.L)之后的五大交易公司之一。

该公司交易1.18亿吨的石油和油品，增长了15%。这样的交易量比尼日利亚或挪威年石油产量还多。

该结果大大受到托克自旗下燃料分配暨储存部门Puma撤资的影响。托克将Puma的股权卖给了安哥拉的国有和私人投资者，尽管仍是Puma的最大股东，却未将其纳入资产负债表。

托克净利从2012年的10亿美元增长至21.8亿美元。当中对Puma的撤资占到14.27亿美元。

不计Puma的一次性收益，营运活动带来的获利为11.89亿美元，较上年减少2%。毛利持平于上年，仍为2.2%，在业界算是相当强劲。(完)

(编译 李春喜/石冠兰/戴素萍 审校 许娜/王翔琼)

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