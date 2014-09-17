《热点透视》大宗商品价格折射全球增长低迷 股市前景堪忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜
路透新加坡9月17日 - 大宗商品价格对于全球经济增长和货币政策是个很好的风向标，这两者目前看来对投资者都不太有利。但股市却并没有捕捉到这个讯息。
从石油、棉花到玉米、食糖等大宗商品价格普遍下跌，标普高盛商品价格指数(S&P GSCI Enhanced Commodity Index)自5月底以来已经下跌11%。美元走强或许放大了跌幅，但以欧元、日圆和英镑计价的能源、金属和食品价格也下跌。
经济发展状况可能给这种同步下跌提供了最好的解释。大宗商品价格往往与短期的产出增长情况亦步亦趋，而分析师对2014年全球经济增长的平均预测已经由5月时的增长3.1%降至2.8%。下调0.3个百分点，相当于经济产出短少1,700亿美元。
浏览全球经济增长与大宗商品价格对比图表，请点选：reut.rs/1D9FHnh
只要中国经济避免硬着陆，大宗商品应不会像2009年那样暴跌。当时实质全球经济产出萎缩了1万亿(兆)美元。但大宗商品买家的警惕还有另一个理由：那就是货币政策的刺激在减弱。
全球最重要的央行--美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在逐步准备升息，英国央行也处于同样的政策路线。日本央行在犹豫是否进一步扩大印钞，尽管国内生产总值(GDP)大幅下滑。虽然欧洲央行可能会采取措施刺激经济，但不太可能有很多作为。
在对经济更乐观的时期，围绕地缘政治紧张局势升级的忧虑可能会支撑大宗食品价格。而目前，需求不足的现实对价格的影响更为强大。国际能源署(IEA)上周连续第三个月下调2014年全球石油需求预估，称增长放缓“绝不会很小。”目前低于100美元的油价，有可能轻易就跌至90美元以下。
不过股市并没有因此胆战心惊，MSCI明晟全球指数较7月初所及高点仅低2%。大宗商品货币可能是一个更准确的风向标。澳洲、新西兰、南非、智利和加拿大这些主要出口国的货币汇率都在下跌，这暗示大宗商品价格可能进一步走低，GDP增长放缓。股价总有抵御不住需求降温的那一天。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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