高盛预测大宗商品回报为负 年末时贵金属下跌15%

路透4月14日 - 高盛预测未来12个月大宗商品投资回报为负值，并预测贵金属、农产品和能源价格下跌。

高盛称，未来12个月标普高盛增强商品指数(S&P GSCI Enhanced Index)商品报酬料将下滑4.0%。该公司维持“减码”的投资建议不变。

以Jeffrey Currie为首的高盛分析师在4月13日的研报中预测，贵金属料以15%的跌幅居前，然后是农产品的10%跌幅，能源的2.5%和工业金属4%的跌幅。

高盛称，今年多数大宗商品市场均由该市场独有的因素驱动。

天气、中国经济疲软和乌克兰危机等因素，将支撑美国和欧洲天然气价格、欧洲煤炭和软性商品价格，而对原油、铜和铁矿石价格利空。

高盛表示，预计下半年美国经济增长提速，维持年末时黄金每盎司1,050美元的价格预测不变。

高盛维持近期“中性”建议，预测回报率为2%。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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