金价在连跌三日后小升 因美元走低和股市下滑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦6月8日 - 金价周一在连跌三日后小升，因美元走低和股市下滑，但金价徘徊在11周低位附近，因周五美国就业数据燃点对美国可能在9月升息的预期。
1903 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,174美元。
美国8月期金收升5.50美元，报每盎司1,173.60美元。
金价周五触及3月19日来最低1,162.35美元，此前数据显示上月美国就业增长速度较预期强劲。
就业报告提振美联储将在9月升息的预期，利率上升将令黄金的机会成本增加。
“金价仍可能继续下跌，但将取决于美国数据如何正面，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。
分析师认为，黄金下一道主要支撑位在3月低位1,142美元附近。
股市下跌扶助支撑金价。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量进一步下降，在周五减少0.17%，至1月中来最低708.70吨。
现货铂金升0.6%，报每盎司1,097.70美元。现货银跌0.4%，报每盎司15.99美元。现货钯金跌0.8%，报每盎司742.70美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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