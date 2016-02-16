焦点：往昔打击阴影犹在 投资者谨慎回归黄金

2009年6月2日，位于东京的三菱综合材料株式会社总部展示的金条。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦2月15日 - 按理说，负利率、金融市场动荡以及美元疲软应能促使投资者转向黄金这一传统的避险资产。目前部分投资者的确在回归金市，但鉴于过去几年金价的低迷态势，他们目前最多只是在做试探。

投资者如此谨慎也情有可原。假如过去两日全球股市的上涨并非昙花一现，而是标志着今年的颓势出现逆转，那么在这种情况下毅然投奔黄金恐怕是考虑不周。

投资者对以往的重创至今还记忆犹新。黄金持续10多年的涨势突然在2013年4月土崩瓦解，当时以美元计算的黄金价格创下125美元的单日记录跌幅。当年黄金累计大跌28%，为1981年以来最差年度表现。

此后投资者都不愿大举投资黄金，而美国升息前景也制约了黄金涨势，因为黄金属于不生息资产。

然而在新年股市开始暴跌后，形势发生了变化。多数资金为避险转向现金或最高评级公债，但也有一部分流入金市。

尽管周一回跌，金价今年至今仍上涨了14%，上周四更触及一年高点每盎司1,260.60美元。

金价涨势的背后，隐含着央行宽松货币政策已然无法协助经济成长的疑虑，以及各国政府可能终结超低通胀时代的反应。

“资金投入黄金的主要动力，来自于人们质疑负利率是否能发挥作用；负利率正对银行业者造成伤害，损及其获利能力及贷放意愿，”Pictet Asset Management多重资产投资经理Andrew Cole表示。

“他们认为各国政府下一步可能是放宽财政政策，花费由央行所创造的货币。这令人担心可能产生通胀的后果。”

其背后的概念是，当货币因为通胀回升而减损价值时，黄金将能保值增值。

可以见到纽约黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust买兴回升，其持仓已跳升11%，达到逾2,300万盎司水准，以市价计算的总值为280亿美元。

Capital Economics分析师Simona Gambarini接受黄金已经回归传统角色的看法，但她质疑这波动荡会持续多久。

“黄金再次表现像是避险资产，这实际上是很正面的发展，”她说道，但补充称金价周一因股市恢复平静而下跌并不令她感到意外。

“如果全球股市情势持续改善，金价可能会进一步回跌。若恐慌情绪退却，金价可能会跌向每盎司1,150美元。”(完)