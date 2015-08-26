投资者心有余悸 黄金魅力不敌其他避险资产

图为在纽约的美国西点铸币厂拍摄的金条。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透伦敦8月26日 - 面对中国股灾，黄金未能实现反弹，因为投资者对历时12年的黄金牛市无情结束感到心有余悸，在揣摩美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息时点的同时，转而选择现金和公债作为避风港。

乍看之下，避险资产黄金未能反弹似乎有些令人费解，其实这并不奇怪。

一般来说，在股市下跌的情况下，黄金通常会作为替代投资而受益；但从前几次情况来看，股市暴跌后金价的最初反应有可能是下跌。

低风险资产周一受到投资者普遍追捧，指标美国公债收益率降至四个月低点，而欧元和日圆攀升。黄金却未能守住阵地。

“你不得不思考黄金作为商品、作为金融资产以及作为避险工具的各种属性，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie称，“目前大宗商品普遍面临压力，特别是与中国有关的品种；若将其视为金融资产，投资者可能又想撤出部分资金来弥补其他方面的损失；黄金还具有一定的避险功能，但这一魅力并非所向披靡。”

当前股市危机与2008年和2011年的不同之处在于，对美国经济健康状况的看法存在差异。此前两次下跌在很大、或者一定程度上是受美国经济成长忧虑拖累。

与前几次危机相比，这一次外界认为美国经济较为强健，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍预计将在未来几个季度内推进近十年来首度升息计划。

这给金价带来烦恼，最近几年的超低利率给金价带来福音；这使得持有无息资产--黄金的机会成本下降，同时令美元承压。

一旦市场认为升息步伐变得更加明朗后，金价料有再度上涨空间。若升息步伐一如许多人预期那般趋向微幅渐进，黄金或将出现新买气，因为对较激进举措的担忧降温。

但目前来说，投资者对于重新投入金市依旧戒慎恐惧。本周黄金上市交易基金(ETF)出现一些资金流入，但最大黄金ETF的黄金持仓自本月稍早触及七年低点以来仅增加2%。

“这些ETF只有少量流入，因此金市还没出现大量资金涌入，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示，“只有在金融市场出现严重得多的系统性危机时，才会出现这种情况。”

“中国显然出现了一些的确很严重的问题，可能会影响全球经济，因此金市前景已有所改善，但还达不到让我们重新思考长期看法的程度。”(完)

(编译 孙国玉/陈宗琦；审校 徐文焰/许娜)

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