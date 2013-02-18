欧洲金融: 欧洲央行必须考虑适时退出超常规政策--德国央行理事

路透法兰克福2月18日 - 德国央行理事会成员Andreas Dombret周一表示,欧洲央行(ECB)必须确保其危机对抗措施不会扭曲金融市场,而且不会引发新的危机.

"在处理主权债务危机方面,德国央行将继续主张设立适当的动机,"Dombret在为德国央行一场活动准备的讲稿中说道.

"对货币政策而言,这意味着我们不应忽略退出超常规的措施,等机会降临就要去做."

在金融危机期间,欧洲央行向银行提供了无限额的央行资金,比如开展了三年期贷款,并买入了政府公债和民间部门债券.

德国央行一直强烈反对购买公债,称这模糊了货币政策和政府融资之间的界限.

Dombret还表示,金融市场的紧张形势自去年夏季以来已大为缓解.(完) (编译 隋芬; 审校 侯向明)