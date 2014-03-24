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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 07:48 BJT

德国经济：冬季天气温暖强力提振第一季经济--央行

路透法兰克福3月24日 - 德国央行周一称，冬季天气温暖将强力提振德国第一季经济，这进一步表明欧洲经济正走出衰退。

德国是欧洲最大的经济体，德国央行的预期将影响欧洲央行4月3日货币政策会议前的看法。

“2014年第一季里，德国的所有迹象都显示经济扩张速度明显加快，”德国央行发表月报称。

德国央行表示，1月工业生产活跃的预期已经成为现实，央行预计第一季经济产出将“极其强劲地”增长。

温和的天气状况尤其有益于建筑业。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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