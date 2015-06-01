版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 1日 星期一 14:09 BJT

欧洲政经：德国央行官员称希腊形势紧迫，但溢出风险有限--报载

路透法兰克福6月1日 - 德国央行的一名高官周一对德国画报表示，希腊的形势虽然紧迫，但对欧洲银行业的直接风险相对较小。

“(我们)给予希腊政府大量建议，为了该国银行业，要迅速采取行动，时间紧迫，”德国央行执委Andreas Dombret表示。

“希腊的局势非常紧迫，银行客户自然会看到，”他表示，并称，“ 对欧洲银行业的直接风险相对较小。”(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐