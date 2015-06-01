欧洲政经：德国央行官员称希腊形势紧迫，但溢出风险有限--报载

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福6月1日 - 德国央行的一名高官周一对德国画报表示，希腊的形势虽然紧迫，但对欧洲银行业的直接风险相对较小。
“(我们)给予希腊政府大量建议，为了该国银行业，要迅速采取行动，时间紧迫，”德国央行执委Andreas Dombret表示。
“希腊的局势非常紧迫，银行客户自然会看到，”他表示，并称，“ 对欧洲银行业的直接风险相对较小。”(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。