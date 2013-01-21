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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 19:14 BJT

德国经济: 德国央行称该国经济料于近期回春

路透法兰克福1月21日 - 德国央行周一表示,德国经济滑坡应该只是暂时现象,并称欧元区最大的经济体可能已经触底回升.

"整体稳定的劳动市场及扩大就业的前景,暗示景气循环疲软走势不会持续太久,"德国央行在月度报告中表示,并称2013年第一季已经出显示改善迹象.(完)

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