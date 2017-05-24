邦吉与嘉能可洽谈成立北美合伙企业事宜--消息

路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉(BG.N)与大宗商品交易商嘉能可(Glencore) (GLEN.L)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。

之前有媒体报导称，嘉能可农业有限公司(Glencore Agriculture Limited)已与邦吉就“可能在双方同意下合并业务”的事宜进行接触。邦吉股价因而跳涨。嘉能可农业有限公司是嘉能可与两家加拿大养老基金所有的合资企业。

邦吉周二表示，并未与嘉能可或嘉能可农业讨论合并业务的问题。

嘉能可周二称，“(双方的)讨论能否落实还不一定，也不一定会达成任何交易。”据熟悉情况的人士透露，目前还不清楚讨论处于什么状况。由于未被授权向媒体发言，这些人士要求匿名。

在全球大型谷物交易商公布一系列疲弱财报后，此类讨论增强了外界的猜测，即这些谷物交易商正准备迎接一波类似于农用化学品和种子产业的并购潮。

总部位于瑞士的嘉能可周二并未提供更多细节。(完)