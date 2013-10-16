苹果寄望巴宝莉前CEO推动销售“更上一层楼”

路透旧金山/伦敦10月15日(记者 Poornima Gupta/Guy Faulconbridge) - 巴宝莉首席执行官安吉拉·阿伦德（Angela Ahrendts）重新打造了巴宝莉这个英国奢侈品牌。此前，巴宝莉经典格子图案的泛滥曾一度让富裕客户对该品牌敬而远之。她的办法是运用数字创新，打造强大的线上销售业务，并开发中国和拉美市场。

如今，苹果公司(AAPL.O)希望阿伦德能在苹果有同样表现。

苹果公司已宣布阿伦德接任苹果零售和网上业务主管，负责该部门的战略、扩展和运营。苹果首席执行官库克已为她定好推动iPad和iPhone销量增加及重塑品牌辉煌的任务。

阿伦德的一个重要挑战在于推动苹果在中国的销售。中国是苹果公司的第二大市场。分析人士称，在不损害苹果品牌价值的前提下，阿伦德将利用她在巴宝莉的经验，推出更具性价比的产品。

媒介研究机构恩德斯分析公司(Enders Analysis)移动和数字媒体分析师Benedict Evans表示：“苹果零售的重点在于营销苹果这个品牌，而非营销苹果的产品。”

“苹果拥有了一个可以把400家高端店铺扩展到800家店铺的人，并希望在中国、印度、欧洲、俄罗斯和南美这些苹果先在没有很多店铺的国家实现扩展目标。”

阿伦德是近十年来加入苹果高管团队的首位女性，她将以高于前任的职权监管巨大的销售网。苹果还没有透露阿伦德的收入。

在2011-2012财年，阿伦德在领导拥有157年历史的巴宝莉时曾是英国收入最高的首席执行官，收入高达1,560万英镑，其中相当部分来自于股权奖励。2012/13财年的收入为680万英镑。

苹果前零售主管Ron Johnson2010年的年薪为2,980万美元。他值得称道的地方在于，在他担任苹果零售主管十年的时间中，他从零开始打造了苹果的零售网络。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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