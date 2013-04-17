中国需求带动巴宝莉下半年营收增长

调查：英国基金经理在3月减持股票 现金配比提至四个月高位
路透伦敦3月31日 - 周五发布的一项路透月度调查显示，英国基金经理在3月减持股票，将现金配比提升至四个月高位，一些人提到担心美国总统特朗普无力兑现承诺等政治风险。
Reuters4月17日 - 英国奢侈品集团巴宝莉（Burberry）(BRBY.L)第四财季营收增长10%，主要受益于中国消费者对该品牌奢侈品的需求旺盛，带动其下半年的营收胜过预期。
巴宝莉周三称，经历旺盛的圣诞节销售季后，第三财季业绩超过预期，第四财季集团销售额在此基础上进一步增加至5.03亿英镑（7.69亿美元）。
截止3月31日的六个月，该集团营收达11.16亿英镑，超过分析师的平均预测10.98亿英镑。
巴宝莉去年9月曾警告称，奢侈品领域、特别是中国奢侈品领域的支出将下降，给整个奢侈品市场带来震荡。但该集团近期的看法变得更为乐观，凸显了中国奢侈品需求回升的情况。
巴宝莉称，为集团贡献75%营收的零售部分，销售额在第四财季增长14%，达到3.76亿英镑，原因是购物者的平均支出增多，协助抵消了购物人数下降的影响。
路透本月早些时候对伦敦、巴黎和米兰包括Gucci、爱马仕（Hermes）、Jimmy Choo等在内的23个品牌进行的调查显示，一半以上的受访品牌称游客的需求下降，特别是亚洲游客的需求。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 周五发布的一项路透月度调查显示，英国基金经理在3月减持股票，将现金配比提升至四个月高位，一些人提到担心美国总统特朗普无力兑现承诺等政治风险。
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，美国基金经理3月份青睐股票，但鉴于股指接近纪录高位，他们警告称大多数资产价格看起来高昂。
路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。