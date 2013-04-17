中国需求带动英国奢侈品集团巴宝莉(Burberry)下半年营收增长

(本文由路透中文网编译提供)

Reuters4月17日 - 英国奢侈品集团巴宝莉（Burberry） 第四财季营收增长10%，主要受益于中国消费者对该品牌奢侈品的需求旺盛，带动其下半年的营收胜过预期。

巴宝莉周三称，经历旺盛的圣诞节销售季后，第三财季业绩超过预期，第四财季集团销售额在此基础上进一步增加至5.03亿英镑（7.69亿美元）。

截止3月31日的六个月，该集团营收达11.16亿英镑，超过分析师的平均预测10.98亿英镑。

巴宝莉去年9月曾警告称，奢侈品领域、特别是中国奢侈品领域的支出将下降，给整个奢侈品市场带来震荡。但该集团近期的看法变得更为乐观，凸显了中国奢侈品需求回升的情况。

巴宝莉称，为集团贡献75%营收的零售部分，销售额在第四财季增长14%，达到3.76亿英镑，原因是购物者的平均支出增多，协助抵消了购物人数下降的影响。

路透本月早些时候对伦敦、巴黎和米兰包括Gucci、爱马仕（Hermes）、Jimmy Choo等在内的23个品牌进行的调查显示，一半以上的受访品牌称游客的需求下降，特别是亚洲游客的需求。（完）