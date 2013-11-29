中国商标局撤销“苏格兰格纹”商标 巴宝莉提申诉

路透上海11月28日 - 周四，巴宝莉集团（Burberry）(BRBY.L)在一份邮件声明中称，该公司已就中国商标局撤销“苏格兰格纹”图文商标一事提出申诉。

中国是巴宝莉的热销市场，而2013年亚太地区占到该公司营收的37%。但是，高端产品销售已经受到中国经济放缓以及政府倡导的反对奢侈浪费的冲击。

中国商标局最近撤销了巴宝莉皮革制品的驼色、红黑色格子图文商标，巴宝莉称直到申诉得到回复，该撤销都不会生效。

商标局官网的信息显示，由于巴宝莉注册的这一图文商标在中国已有三年未经使用，因此予以撤销。该网站未提供进一步细节。

“巴宝莉格纹仍是巴宝莉专有的注册商标，其它任何一方都须经巴宝莉授权方可使用。”巴宝莉称：“巴宝莉总会采取一切可能的强硬措施防止商标被非法使用......我们有信心申诉会取得成功。”

若执行该撤销决定，中国本土的竞争对手将有机会使用巴宝莉的标志性格纹。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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