欧洲股市结束三日跌势收高 Burberry提振奢侈类股表现

* FTSEurofirst 300指数升0.8%,Euro STOXX50指数涨1.2%

* Euro STOXX50指数收在50天移动均线上方

* Burberry的消息支撑奢侈类股的表现

路透巴黎10月11日电---欧洲股市周四上涨,因美国初请失业金人数意外下降,且西班牙评等遭下调,令该国很快请求缓助的预期增强.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,报1,098.80点,结束之前三天的跌势,期间该指数累计下跌1.9%.

"我们正逢低买入.整体消息面不是太坏,有企业已发出获利警告,所以市场对企业业绩期的期望不是很高,"Talence Gestion基金经理Alexandre Le Drogoff说.

奢侈品类股带动大盘上涨,Burberry(BRBY.L)发布的销售趋势言论安慰投资人,扶助扭转奢侈品类股一个月来下跌的部份?势,交易商也提到有回补空头.上月Burberry发出获利警告.

周四Burberry股价暴涨13%,LVMH集团(LVMH.PA)升3.8%,瑞士制表商RichemontCFR.VX升4.5%.

数据显示最近一周美国初请失业金人数跌至逾四年半来的最低水平,也安慰投资者.

在欧元区,标准普尔一如市场广泛预期的下调西班牙评等,投资人将此视作驱使西班牙进一步接近申请救助及限制危机扩散到其他国家.

意大利60亿欧元公债标售的成绩反映以上的市场人气.这次标售吸引强劲的需求,且得标利率较上月进行类似的标售仅小升.

"尽管经济增长仍迟滞,但我们感觉是欧洲央行设下的安全网将会发挥作用,令人很安心.它基本上带来可见性."

Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.2%,至2,487.08点,升穿关键的50天移动均线.

一技术分析师说,该指数未来几天可能升至上周五高位2,534.

英国富时100指数.FTSE升0.92%,报5,829.75点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.06%,报7,281.70点,法国CAC-40指数.FCHI收高1.42%,报3,413.72点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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