Burberry三季度销售小幅增长 中国内地市场销售恢复增长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月14日（记者 Li-mei Hoang） - 英国时装公司Burberry(BRBY.L)第三季销售小幅增长，得益于中国内地市场销售恢复增长。该公司上半年销售低于预期。
Burberry周四发布报告称，中国内地、韩国及日本销售出现增长，但销售受到香港和澳门市场的拖累。
中国经济的不确定性导致中国消费者对奢侈品的需求出现下降，这令Burberry在过去一年受到冲击。来自中国消费者的销售额占其全球销售额的30-40%。
该公司发布的业绩报告符合预期，缓解了中国市场需求下降的担忧。业绩报告出炉后，Burberry股价上涨。
“我们非常关注全球奢侈品行业的情况……香港和澳门市场依然充满挑战。”该公司首席财务官Carol Fairweather说。
Fairweather称，奢侈品行业前景依然不确定，作为应对措施，Burberry正在不同地区、不同渠道及产品中寻求增长机会。
“奢侈品消费环境继续发生变化……我们正在通过寻求新的增长机会进行预测和应对。”Fairweather表示，会在5月的中期业绩报告中提供全部详情。
在截至12月31日的三个月中，Burberry零售收入增长1%，至6.03亿英镑（8.6953亿美元），受德国、西班牙及意大利需求强劲提振。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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