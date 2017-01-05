《VAN BUREN专栏》特朗普时代该怎样读新闻呢？ 得用间谍思维

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Van Buren

路透1月4日 - 美国当选总统特朗普显然对主流媒体充满敌意。正式上任后他的这种态度也不大可能改变。他对记者不屑一顾，也不愿透露个人的财务和商业运营方面的细节，各大媒体的记者因此将不得不愈发依赖匿名消息人士，而这个策略是知名新闻机构向来看不惯的做法。

那么在特朗普时代，作为一名读者，该怎么解读那些主要来自匿名消息来源的新闻呢？

答案是用间谍思维去读新闻。

记者不亮出消息人士的名字，又要让你相信他们。他们采访的人到底是实习生还是决策者？每个消息人士都有自己的算盘；我们作为读者，如果不清楚消息来源，就很难得知和评估那些消息人士的动机。还记得当年媒体是怎样报导导致2003年伊拉克战争决定的吗？各种基于匿名消息人士的文章满天飞，内文全是有关大规模杀伤性武器的荒诞离奇叙述。

话说回来，匿名消息人士肯定有他们存在的价值。水门事件中，华盛顿邮报记者Bob Woodward和Carl Bernstein通过名为深喉(Deep Throat)的消息源，从细节层面证实了时任美国总统尼克松与侵入民主党全国委员会总部、窃取最高机密文件及窃听电话的事件有关。合法的消息人士需要得到保护，以免因向公众透露信息而遭到报复，尤其是举报事项关乎国家安全的时候。

很多读者觉得他们只有两种选择：要么相信记者写的文章，要么不信。结果就是有源源不断的内幕报导从各大媒体中流出，其实内容都差不多。之后他们就舍弃这个题材不再追踪报导，任由我们在推特这样的社交媒体上到处转发。我们通常会做的是，要么认为自己看到的消息是假的，要么相信消息是真的，还去跟不相信的人叫嚣拍板。

特朗普商业背景造就的特殊环境意味着，未来四年合法匿名消息人士将可能在新闻报导方面发挥主要作用。与此同时，互联网上消息的迅速传播，加上各党有各党放消息的渠道，不同的读者也支持不同的党派，运用匿名消息来源方面，有可能会更加没有底线节操，甚至是误用。

那么，读者怎样能做到理性怀疑呢？

其中一个方式就是跟情报人员一样，采用他们用来协助评估消息来源的测试。对身为读者的各位来说，由于报导的匿名消息来源全然无从得知，但从眼前的信息往回推想可能的消息来源，不啻为一个好的开始，让自己对这些话的可信度做出判断；不过并非所有的测试都适用这种方式。

举例来说，消息来源所处的地位，是否足以让他得知所透漏的信息？一则宣称官员对新总统不满的报导，实际上可能来自某个大型内阁机构人力资源办公室的某位联络人。但除了在餐厅的闲聊八卦之外，凭消息人士的地位，可以得知多少人的意见？从数以万计的人员中取得数十人的看法吗？因此如果最终的报导称：“国务院官员对即将上任的政府不满，”这种概略声明的可信度有多高？这样的报导会否只是少数人的看法？

当消息来源表示他们对重要对话私下知情的时候，“得知内情的地位”的概念就会更加清楚：他们如何得知总统当选人与外国领导人通电话的内容？只有非常少数的人可在场获得这样的信息。谁是可能的泄密者呢？

对于任何引述消息来源声称了解某些行动背后的“原因”及决策者想法的报导，都应特别保持怀疑。位居要职的官员通常不会对圈外人解释真正的动机。以阁下自身为例，你会这样做吗？

正统的消息来源发言存在一定的风险，例如可能因为失言而丢掉一份好工作，甚或锒铛入狱。泄漏消息所得到的，是否值得他们冒着预想中的风险而为之？另一方面，消息来源也可能释放假消息来影响舆论。这通常是以引用机密文件的方式进行。如果各位看倌无法参透神秘消息来源可能的意图--他们真正的目的--那你可能就是赌桌上被耍得团团转的傻瓜，需要一面镜子才能看清真相。这种背后别具目的信息也可能是真的，但都值得别具慧眼的读者好好检视一番。

读者可以进行的另一个检验就是可信度测试。举例来说，一名消息人士声称某位候选人在接到一名警员开出的汽车违规罚单后，找人痛揍了该名警员一顿。候选人是否真会为了罚单这种小事，冒着登上报纸头条的风险而去报复警员呢？细心的读者也应该自行思考，他们是否要这么相信这种事，而不去理会其发生的可能性根本不高。

另外，读者所接收到的讯息是否与同一主题的其他讯息相呼应？新的讯息是否接续着已知的事实，也就是情报官员口中的可预期性？整体而言，若一篇报导偏离可预期性太远，读者就更有义务加以质疑。尽管任何事都有可能的解释，但像“这可能是真的”或者“你无法证明这不是真的”这类说法，正是典型的促成假新闻，或是具有误导性的、不准确的报导的因素。

现实中这一切可能会如何发生呢？

举例来说，一篇由偏向民主党的智库Center for American Progress的附属机构、新闻网站ThinkProgress所发布的讯息指出，特朗普集团(Trump Organization)向科威特大使施压，要求将四季酒店的接待会改到华盛顿新的特朗普国际酒店。(科威特大使在ThinkProgress的报导中否认了此消息，同时也在Politico的一篇后续文章中加以否认。)

对于这么敏感的互动，特朗普集团内部(难道是特朗普女儿？)及大使馆(难道是大使个人助理？)有谁能够参与其中，可以和大使面对面地谈，然后打算泄漏此一消息呢？特朗普难道会为了区区的接待会收入，而甘冒被控贪腐的风险？大使馆是否愿意冒登上头版新闻并搞坏两国关系的风险呢？还是这只是记者或放消息的人在背后操作，借特朗普批评者很容易认同的现有描述，来毁坏一名政治人物的信誉？

其实，情报官员很少能确信一件事是否百分之百可靠，因此他们会把情报的可信度分出等级，例如分为高度、中度、低度可信，并依此采取(或者不采取)行动。

关于匿名消息来源的报导，读者永远无法确信其真实性。但在什么都有可能的情形下，只有一些事情是很有可能的，人们通常都是这么押宝的。

特朗普就职当天，竞选期间这种“是谁干的”、“为什么会这么做的”高度怀疑及漫天飞舞的指责不太可能就此消失。当前的党派之争或许已经达到美国现代史上最严重的程度，这将驱动媒体。所有的新闻媒体都将面临赶在竞争对手之前率先爆料的压力。2017年，读者们不能再被动地看待媒体报导了，应当擦亮眼睛。(完)