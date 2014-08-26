焦点：投资者乐见汉堡王与Tim Hortons并购 既可节税又具战略优势

路透多伦多8月25日 - 汉堡王BKW.N和Tim HortonsTHI.TO的投资者对这两家速食连锁店可能合并的消息报以掌声，认为合并既可节税又具有战略性意义。

这两家公司周日稍晚证实，汉堡王正在洽购加拿大咖啡和甜甜圈连锁商Tim Hortons，合并后公司总部将设在加拿大。

Tim Hortons股价周一在纽约证交所跳涨18.9%，收报74.72美元；由投资公司3G Capital持有多数股权的汉堡王，股价则涨19.5%至32.40美元。

投资者和税务专家表示，汉堡王将税籍迁至加拿大，主要是为了避免海外获利被双重课税，如果其总部继续设在美国就会如此。

虽然加拿大15%的联邦企业税通常要比美国35%的税率来得低，但加拿大的税制被认为具有更大的吸引力。加拿大各省税赋通常会让企业所缴的税率接近26%；而许多美国企业则可以觅得减免额，将税率压低至与加拿大相似的水准。

汉堡王2013年的实际税率为27.5%，Tim Hortons则为26.8%。

专家指出，虽然汉堡王去年的税前海外所得只有几亿美元，但随着合并后的企业进行海外扩张，在加拿大注册的优势将愈发明显。

“我认为，汉堡王在美国上缴的企业所得税很有可能会大大减少，”休斯顿大学法学助理教授Bret Wells称。他补充道，通过目前还无法进行的操作--即把获利从美国税基范围中划分出来，好处尽显无疑。

通过这种所谓的“税负倒置”交易，汉堡王可以在瑞士等税率较低的地区成立一家海外分支，把美国业务所得纳入这家分支，再把这些资金汇回加拿大。

投资者和行业专家表示，除了减少税负外，Tim Hortons的咖啡产品还能帮助汉堡王抢夺麦当劳在早餐快餐市场的份额；而汉堡王亦能帮助Tim Hortons扩大在美国及其他海外市场的份额。

“许多企业通过交易来节省税负，但经济基本面令人心生疑虑，有时甚至糟糕透顶，”圣约翰大学法律教授Anthony Sabino称。

“不过，对汉堡王而言，这却可能是一石二鸟之计。他们不仅可以节省税负，还能通过与一家同类型的食品企业合并来寻求协同效应。这是一项聪明之举。”

**可能需要支付高溢价**

多伦多的投资者和分析师表示，他们预计汉堡王不得不支付高价，才能说服Tim Hortons的股东同意出售。

Raymond James的分析师Kenric Tyghe称，汉堡王料将支付每股85-95加元，相当于比Tim Hortons上周五多伦多证交所收盘价68.78加元溢价24-38%。Tim Hortons周一报收于82.03加元。

“作为Tim Hortons的股东，我们希望收购报价至少相当于每股85加元，即Tim Hortons每股股票约合2.75股汉堡王股票，”Baskin Financial Services总裁David Baskin称。该公司持有大约18万股Tim Hortons股票。

并非所有人都认同这项潜在并购交易值得华尔街做出热情反应。

驻纽约的会计和税务专家Robert Willens表示，将合并后实体的注册地址选在加拿大并不能在缴税方面提供多大帮助。不过，他认为这可能让该交易更易获得加拿大的监管批准，外资收购Tim Hortons可能遭到加拿大的反对。(完)

(编译 戴素萍/许娜/王兴亚；审校 龚芳/杜明霞)

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