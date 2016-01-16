布基纳法索首都一酒店遭多名枪手袭击 AQIM声称负责

路透瓦加杜古1月15日（记者 Mathieu Bonkoungou/Nadoun Coulibaly） - 布基纳法索首都瓦加杜古Splendid酒店周五遭到枪手袭击。据宪兵及目击者称，该国安全部队随后与疑似伊斯兰武装分子交火。

伊斯兰马格里布基地组织（AQIM）声称为袭击负责。若属实，这则是伊斯兰武装首次在瓦加杜古发动袭击。

枪手对位于瓦加杜古商业区的Splendid酒店发动袭击，他们在酒店外焚烧车辆并朝空中开枪，以逼迫人群后退。随后安全部队赶到，双方发生了激烈交火。

布基纳法索外长Alpha Barry告诉路透，遇袭酒店有人死亡。他在通过电话接受采访时称，安全部队在等待命令攻击的命令，当局未排除请求法国驻当地特种部队的支援。

瓦加杜古大学医院负责人Robert Sangare称，“我们已经接收15名伤者，有枪伤，也有跌伤。”他还表示，袭击已经造成大约20人丧生。

Splendid酒店多为外国人住，执行新月沙丘行动（Operation Barkhane）的法国军队有时住在该酒店。

“现在交火还在继续。我们正在试图弄清楚有多少名袭击者，以便更好地协调我们的行动。”国家宪兵队一位要求匿名的高官称。“有人质被劫持，行动可能会持续几小时。”

路透目击者看到有枪手从酒店出来并朝空中开火。一辆载有安全部队人员的车辆抵达，随后很快就传出了激烈的交火声。

“我们刚开门，听到枪声时店里只有几名顾客……有三名男子朝空中开火。”该酒店对面一家餐馆的服务员Vital Nounayon说。

有人拍到的视频画面显示，酒店前面街道上有一辆正在燃烧的汽车，可听到枪声和爆炸声。

法国驻瓦加杜古大使馆在网站发布简短声明，建议本国公民不要外出，并称他们正在成立危机应对团队。

法国驻该国大使Gilles Thibault称，他接到通知称，当地将从夜里11点（2300 GMT）到次日清晨6点实施宵禁。（完）