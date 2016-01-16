布基纳法索官员称Splendid酒店安全行动结束 3名武装分子丧生

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透瓦加杜古1月16日 - 布基纳法索安全部长孔波雷(Simon Compaore)周六称，在首都瓦加杜古Splendid酒店的安全行动已结束，3名伊斯兰枪手丧生，126名人质获救。
该酒店周五晚遭武装分子袭击，据信至少20人遇难。“伊斯兰马格里布基地组织”（AQIM）宣称对袭击事件负责。
孔波雷称，在附近另一家酒店Yibi的行动仍在继续，安全部队正试图确定是否有武装分子躲在这家酒店。
孔波雷告诉路透，在Splendid酒店以及附近卡普奇诺餐厅（Restaurant Cappuccino）的行动已结束，126名人质获救，其中有33人受伤。
孔波雷说：“有三名圣战分子丧生，一名阿拉伯人和两名非洲黑人。”（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。