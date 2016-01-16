布基纳法索官员称Splendid酒店安全行动结束 3名武装分子丧生

路透瓦加杜古1月16日 - 布基纳法索安全部长孔波雷(Simon Compaore)周六称，在首都瓦加杜古Splendid酒店的安全行动已结束，3名伊斯兰枪手丧生，126名人质获救。

该酒店周五晚遭武装分子袭击，据信至少20人遇难。“伊斯兰马格里布基地组织”（AQIM）宣称对袭击事件负责。

孔波雷称，在附近另一家酒店Yibi的行动仍在继续，安全部队正试图确定是否有武装分子躲在这家酒店。

孔波雷告诉路透，在Splendid酒店以及附近卡普奇诺餐厅（Restaurant Cappuccino）的行动已结束，126名人质获救，其中有33人受伤。

孔波雷说：“有三名圣战分子丧生，一名阿拉伯人和两名非洲黑人。”（完）