分析：缅甸对外开放矿业 但监管与治安问题成阻碍

图为缅甸Sarlingyi一家铜矿的载重卡车。 REUTERS/Soe Zeya Tun

路透仰光1月7日 - 随着缅甸对外开放经济，这个拥有从玉石、红宝石到铜和煤炭等丰富矿藏的国度应当迎来一场矿业繁荣。但长期战乱和不透明的监管制度，使多数投资者不敢涉足，除了少数大胆的。

长达49年的军方统治阻碍了外资和国内资本对该产业的开发，直到2011年一个准民选的改革派政府上台，缅甸才开始招商引资。

但安全和监管风险仍然挥之不去，尽管有69家外国公司在缅甸矿业注册，但实际运营的只有11家。

其中，Asia Pacific Mining(APML)获得牌照，在不安定的掸邦650平方公里土地进行勘测，希望发现铅、锌和银等矿藏。

1月5日APML宣布，第一个月的勘测发现“大规模银铅锌硫化物矿藏”，希望4月前开始勘探钻井。

APML的勘探区域围绕着Bawdwin铅锌矿，该矿在1930年代曾是全球最大的铅锌矿石来源。

Mooney向路透表示，尽管具有如此潜力，但缅甸存在的风险可能将阻止大型企业很快投资。

“自1960年代以来，(缅甸)就一直脱离了(投资者的)视线，”他还称，“印尼是东南亚主要的矿业大国。我认为，缅甸有可能超越印尼。”

大宗商品价格暴跌可能也阻止了部分投资者。自2011年以来，银价跌去了三分之二，锌价亦下挫近20%。

银价和锌价图表(link.reuters.com/kud73w)

**风险很大**

缅甸政府既无法给出潜在矿产资源的准确数字，也不能提供1989年以前的矿业价值数据。

因军事规定而被隔离，加之受到国际制裁，都阻碍了缅甸的勘探活动。

由于自1989年以来获得的海外投资为28.6亿美元--年均仅1.14亿美元，缅甸矿业与印尼相去甚远。即便是按当前低价计算，印尼仅靠煤炭出口这一项，每年就能拿到逾250亿美元的收入。

缅甸的储量探测工作有限，表明该国未探明的资源储备还很庞大。“判断缅甸矿业储备的规模时，你可以预计这是一个大宝藏，”投资和经济咨询机构Oxford Business Group在2014年缅甸报告中称。

不过目前，缅甸还是小型不靠谱公司的地盘，它们专门从事高风险的前沿投资。

自1950年代以来，军方与多个少数民族武装组织不断爆发冲突。大多矿产资源储藏区都由叛军控制，他们希望在和平协议框架下也能分得一杯羹。

APML在10月宣布获得许可证三天后，其特许开采区附近就发生了战斗，凸显出相关风险。

本月稍早，缅甸中部还爆发抗议，村民与警方冲突中，一位女性身亡，十余人受伤。村民抗议是因为一处铜矿扩张，而控股方是一家中资企业以及缅甸军方控制的公司。

法律障碍也是问题之一。新的矿产法在议会已经搁置一年多。原议案无助于提升投资者信心。

力拓(RIO.AX)(RIO.L)前高管Vicky Bowman称，该议案未能确保企业有权开采勘探到的矿产。她目前是缅甸商企责任中心(Myanmar Centre for Responsible Business)主管。

“该法案在议会遇阻，已经过多次委员会讨论。但我认为，现在人们开始认识到如果采纳当前方案，将意味着浪费了一个提升该行业至国际标准的机会。”(完)

(编译 李春喜/许娜/朱晓军；审校 高琦/戴素萍)

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