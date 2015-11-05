美国前总统老布什在传记中指责切尼和拉姆斯菲尔德

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿11月4日 - 福克斯新闻周三报导称，美国前总统老布什在新的传记中意外地抨击迪克·切尼（Dick Cheney）和拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）对9·11袭击事件的反应；他们是小布什政府的重要成员。
报导指出，在《Destiny and Power: The American Odyssey Of George Herbert Walker Bush》一书中，作者Jon Meacham援引老布什称，切尼和拉姆斯菲尔德过于鹰派，他们的强硬态度影响了美国的声誉。
老布什提到切尼时称：“我也不知道，他变得态度非常强硬，和我了解和共事的切尼很不同。”
切尼在1989-1993年老布什担任总统期间担任国防部长，在小布什担任总统期间担任副总统。
报导援引老布什的传记称，老布什认为，切尼在自己的办公室里建立了一个国家安全团队，过分独立于小布什，可能受他的妻子Lynne和女儿Liz Cheney的影响而变得更加保守。
对于在小布什担任两届总统的大部分时间里担任国防部长的拉姆斯菲尔德，老布什的指责更多。他说：“我不喜欢他做的事情，我认为这些事损害了总统，”他指的是小布什。
“我和他从来就走得不近。他不够谦虚，揣摩他人心思的能力不足……我认为他为此付出了代价。拉姆斯菲尔德是个自大的人。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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