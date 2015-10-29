杰布·布什在共和党辩论中表现平庸 或引发更多质疑

路透10月29日（记者 James Oliphant） - 杰布·布什需要在共和党总统参选人辩论中表现抢眼，从而让怀疑者闭嘴。但他没有做到。

他的平庸表现可能引发对其顶级候选人身份的更多质疑，他的竞选经理在辩论后立即坚持称杰布·布什将继续竞选。

杰布·布什在参加辩论前大幅削减了竞选工作人员人数，并安抚紧张的捐款人。

但周三晚间的辩论过后，这些捐款人可能更加紧张，因为杰布·布什与马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）和克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）交锋时似乎都落于下风，而且很长时间不在现场。

“很多捐款人对他进行了投资，”前爱荷华共和党主席CraigRobinson在辩论后对路透说道。“他们在某个时刻会选择换人。”

共和党策略师Ford O'Connell指出：“如果他寻求重振竞选势头、补充资金，今晚的表现可不行。”（完）