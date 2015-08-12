杰布·布什称希拉里应为伊斯兰国崛起承担一定责任

美国共和党总统参选人杰布·布什周二抨击希拉里在担任美国务卿时对伊拉克问题的处理，称希拉里必须为“伊斯兰国”武装分子的崛起负一定责任。杰布·布什批评希拉里在导致2011年美国从伊拉克撤军的系列事件中扮演的角色。这种论调与其他共和党人一致，他们称希拉里2009到2013年担任国务卿时，不愿前往伊拉克。路透